قررت نيابة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، اليوم الإثنين، حبس صاحب شركة منتجات ألبان، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على 4.5 مليون جنيه، بزعم توظيف الأموال، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، بورود بلاغًا لعدد من المواطنين، حول ممارسة مالك ومدير شركة لتجارة منتجات الألبان، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي "له معلومات جنائية"، نشاطاً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

وجاء بتحريات المباحث استيلاء المتهم على أموال المُبلغين بزعم استثمارها، وتوظيفها لهم في مجال تجارة الألبان من خلال شركته، الكائن مقرها في نطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل، وحصوله منهم على مبالغ ماليه مختلفة بلغ إجمالها 4 ملايين و500 ألف جنيه مصري.

وأضافت التحريات أن المتهم وعد المُبلغين بحصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه سددها فترة ثم توقف عن السداد، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها لهم.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم تحرير محضر إداري؛ وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.