تحسن وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الحالي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين استمرار تحسن نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال نوفمبر الحالي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الحالي إلى 5ر51 نقطة مقابل 4ر51 نقطة خلال أكتوبر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 4ر56 نقطة مقابل 2ر56 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 3ر56 نقطة فقط.