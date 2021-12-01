قال الدكتور أمجد الخولي استشارى الاوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إنّ الفيروسات بشكل عام تميل إلى التحورات وتنقسم إلى ثلاثة أنواع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء: "هناك طفرات طفيفة وتحورات مثيرة للاهتمام والنوع الثالث التحورات التي تغير فى سلوكيات الفيروس وهو ما يندرج تحته متحور كورونا الجديد أوميكرون".



وأوضح أنّ التحورات التي طرأت على فيروس كورونا تساعد على سرعة انتشاره أكثر مما حدث مع متحور دلتا، وتابع: "من المتوقع أن يحدث انتشار أعلى وهذا التحور غير من سلوكيات الفيروس والفيروس تحور".



وأكمل: "الفيروس أصبح لديه فاعلية وقدرة أكبر على الانتشار ولم تسجل وفيات حتى الان بسبب هذا المتحور أوميكرون".



وأكّد أنّ هذا المتحور مثير للقلقن ومن الممكن أن يسبب سرعة انتشار أعلى من متحور دلتا، لكن الصور الإكلينيكية حتى الآن متشابهة جدًا ولا يوجد اختلاف كثير بين التحور الجديد والتحورات القديمة.