البنتاجون يرصد مزيد من تكديس القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة تحركات القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال كيربي، في مؤتمر صحفي نشرته وزارة الدفاع الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: "نواصل المراقبة بقلق بالغ لتحركات الوحدات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية " .

وردا على طلب لتوضيح تقديرات البنتاجون لحجم القوة الروسية المتراكمة على طول الحدود الأوكرانية، قال كيربي إنه لن يعلق على أرقام محددة في هذه اللحظة.

وأضاف: "نحن نراقب ذلك عن كثب، أما بالنسبة للأرقام، فلن أخوض في تقييم ما نراه بالضبط. لكن يمكنني أن أخبرك أننا مستمرون في رصد تحركات. ما زلنا نشهد مزيد من حشد قواتهم".

وفي هذا الصدد، دعا القيادة الروسية مرة أخرى إلى أن تكون "أكثر شفافية" بشأن تصرفات ونوايا قواتها العسكرية. وشدد كيربي أيضًا على أن أي خطوات تتخذها روسيا للتصعيد ستثير ردًا جديًا من جانب الولايات المتحدة وكذلك من جانب الحلفاء والشركاء.