أكد الدكتور وليد الفيل عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أنه ليس طرفا في أزمة تعليق اعتماد نتيجة العامري فاروق بانتخابات النادي الأهلي، معلقا: "لا أريد أن أكون شماعة للآخرين".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين: "ما حدث أنه خلال تقديمي الأوراق لم يكن معي شهادة تقديم الخدمة العسكرية، لكن الجهة الإدارية التي تتسلم الأوراق تعنتت وبعد صدور حكم تحرك النادي لتنفيذه لكن اللجنة الأولمبية تقدمت بإشكال آخر".

وأضاف أنه لم يطالب بتأجيل الانتخابات أو الطعن فيها كي لا يحدث أي مشكلة للانتخابات.

وتابع: "رفضت أن أكون سببا في دخول الشرطة للنادي الأهلي.. الانتخابات مرحلة انتهت ولا أبحث عن مرحلة شخصية".

وأكمل: لا أصدِّر أي مشكلات للأهلي ونحترم المصلحة العامة"، مطالبا بعدم زج اسمه في الأزمة الأخيرة للعامري فاروق.

