جازبروم الروسية تحقق أرباحا قياسية خلال الربع الثالث

أعلنت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم اليوم الاثنين تحقيق أرباحا قياسية خلال الربع الثالث من العام الحالي بفضل الارتفاع القياسي لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وهي إحدى الأسواق الرئيسية للغاز الروسي.

وذكرت الشركة التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي أن صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغت 8ر581 مليار روبل (8ر7 مليار دولار)، مقابل خسائر صافية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما زادت الإيرادات خلال الربع الثالث بنسبة 70% عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 37ر2 تريليون روبل وهو رقم قياسي أيضا بالنسبة لإيرادات جازبروم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي في العالم استفادت من الارتفاع التاريخي لأسعار الغاز الطبيعي في ظل نقص الإمدادات في أوروبا. وأعطت روسيا أولوية لإعادة ملء مستودعاتها المحلية من الغاز الطبيعي قبل فصل الشتاء مما أدى إلى انخفاض المخزون في أوروبا إلى مستويات غير معتادة.

وخلال الربع الثالث من العام الحالي باعت جازبروم الغاز الطبيعي إلى العديد من الدول من خارج جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ومنها الصين وتركيا وأغلب دول أوروبا بسعر 40ر313 دولار لكل 1000 متر مكعب، مقابل متوسط سعر العقود الاجلة للغاز الطبيعي الهولندي القياسي للسوق الأوروبية والذي يبلغ 49 يورو (71ر57 دولار) لكل ميجاوات/ساعة كهرباء بما يعادل حوالي 600 دولار لكل 1000 متر مكعب.