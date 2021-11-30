قالت الفنانة رنا رئيس، إن الفنان يحيى الفخراني يمثل بالنسبة لها قيمة فنية كبيرة، معربة عن سعادتها بالمشاركة مع «الفخراني» ضمن مسلسل «نجيب زاهي زركش» والذي عرض شهر رمضان الماضي.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن التمثيل أمام الفنان يحيى الفخراني كان أحد أحلامها، مؤكدة أن الفنان القدير أضاف لها كثيرًا وعلمها العديد من الأمور وساعدها على الإلمام بأمور لم تكن تعرفها من قبل.

وذكرت أن «الفخراني» علمها الالتزام وأن يكون الإنسان طبيعيًا بشكل أكبر وقادر على وزن الأمور وحب عمله، متابعة: «كان يوجهني بتعليمات كثيرة في موقع التصوير، ويشجعني لتقديم ما أشعر به لأنه أصدق».

وأشادت بتوجيهات مخرج المسلسل شادي الفخراني والذي رشحها للمشاركة بـ«نجيب زاهي زركش»، قائلة إن المخرج أجرى بروفات عديدة واجتماعات لمساعدتهم على الوصول إلى الأداء الصحيح الطبيعي.

https://youtu.be/4v52uHK-fAE

مسلسل نجيب زاهي زركش، بطولة يحيى الفخراني، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

يحكى المسلسل قصة الملياردير نجيب زاهى زركش، سليل عائلة مصرية عريقة ذات جذور أرمينية، يمتلك سلسلة من المولات التجارية والمطاعم والكافيهات الفاخرة، ويكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.