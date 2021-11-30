الصحة العالمية: مصر من أسرع الدول في التلقيح ضد كورونا

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إنّ مصر من أكثر الدول سرعةً في تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "on"، مساء الاثنين، أن مصر لديها طاقة استيعابية تتيح لها سرعة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وتابعت: "مصر إذا استقبلت 40 مليون جرعة يمكن التطعيم بها كاملة في خلال أيام".

وأشارت إلى أنّ مراكز التلقيح متوفرة كما أنّ الكوادر البشرية مؤهلة ومدربة على ذلك، بالإضافة إلى جهاز الرصد الإلكتروني الموجود على المنصة الإلكترونية، مؤكدة حرص الدولة على توفير اللقاحات للمصريين وغير المصريين.

وأكّدت أن المزيد من اللقاحات تصل إلى مصر بشكل متتابع، بما يساهم في توسيع دائرة الحاصلين على اللقاح في مصر.