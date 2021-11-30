توجه الإعلامي عمرو أديب، باعتذار لمتابعيه بسبب زيادة الحديث عن أخبار متحور كورونا «أوميكرون»، مشيرًا إلى أن 80% من البث الإخباري في لندن له علاقة بالفيروس وما سيحدث مستقبلًا.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن بريطانيا تبحث إمكانية إغلاق المدارس وارتداء الأطفال بداية من 7 سنوات للكمامة، قائلًا إن وزير الصحة البريطاني تواجد أمام مجلس النواب لتحديد كيفية التعامل مع المتحور الجديد.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية أدركت بعدم وجود شيء اسمه المستقبل وإنما «المستقبل المشترك»، منوهًا إلى أن بعض الدول بدأت منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا للأطفال في الوقت الذي لم تبدأ فيه دول أخرى تغطية المستهدفين بالجرعة الأولى.

واستشهد بحديث الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أهمية تحصين العالم ضد فيروس كورونا، لافتًا إلى أن العالم في حالة وساوس وهلاوس وخوف؛ بسبب المتحورات الجديدة وسرعة انتشارها.