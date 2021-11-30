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لاعب لبنان: الجميع جاهز لمواجهة مصر ونعرف ماذا نريد من المباراة

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 2:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 2:18 م

أكد نور منصور، مدافع المنتخب اللبناني، أن منتخب الأرز لم يأت لبطولة كأس العرب من أجل المشاركة الشرفية فقط، مشددًا على صعوبة المواجهة الأولى لهم أمام المنتخب الوطني المصري.

ويلتقي منتخب لبنان عصر غدٍ، الأربعاء، مع المنتخب الوطني ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب «قطر 2021».

وقال منصور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «كلنا جاهزون لمواجهة مصر، نعرف أنهم منتخب قوي، ونعرف قدراته جيدا، ولكننا نعرف أيضًا ماذا نريد من المباراة».

وأضاف: «لم نأت إلى قطر من أجل مشاركة شرفية بل سنلعب ونجتهد وستكون هناك مفاجآت، ومحظوظين لأننا سنلعب على ملاعب كأس العالم، وهذا دافع لتقديم مستوى كبير».

وتابع: «لقد استضافت لبنان أول بطولة عربية، والبطولة الحالية ستكون أفضل استعداد لنا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم».

وأتم: «إقامة البطولة على ملاعب المونديال سترفع معنويات اللاعبين للعودة مجددا لمعايشة نفس الأجواء».


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