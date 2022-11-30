قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن 6ر3 مليار شخص يواجهون عدم كفاية فرص الحصول على المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة.

وأضاف جوتيريش في تغريدة عبر تويتر أنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 5 مليارات بحلول عام 2050.

تعليق جوتيريش جاء اقتباسا من تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الذي يقدم لمحة عامة عن تدفق الأنهار، فضلا عن الفيضانات وحالات الجفاف الكبرى.

كما يستعرض التقرير النقاط الساخنة للتغيرات في تخزين المياه العذبة ويسلط الضوء على الدور الحاسم وقابلية تأثر الغلاف الجليدي.

ويُظهر التقرير كيف سجلت مناطق كبيرة من الكرة الأرضية جفافاً أكثر من الظروف العادية في عام 2021، وهو العام الذي تأثرت فيه أنماط هطول الأمطار بتغير المناخ.