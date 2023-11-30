الرئيس الألماني يشيد بالأهمية الكبرى لكيسنجر في السياسة العالمية في فترة ما بعد الحرب

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أشاد الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر على أهميته في السياسة الخارجية الأمريكية ولأجل السياسة العالمية في فترة ما بعد الحرب.

وكتب شتاينماير، اليوم الخميس، بيانا صحفيا تعليقا على وفاة كيسنجر، أشاد فيه الرئيس الألماني باللغة الواضحة للدبلوماسي الأمريكي البارز وبالدبلوماسية الجريئة التي اتبعها.

وجاء في البيان: "نفقد مع وفاة هنري كيسنجر رجلا مثيرا للإعجاب وله قصة حياة مذهلة، فهو: الشاهد على العصر لقرن من الزمان، والقوة الفكرية المحركة للسياسة الخارجية الأمريكية لعقود كثيرة، وراعي العلاقات عبر الأطلسي".

وأضاف الرئيس الألماني، أن كيسنجر وهو أمريكي - ألماني، وضع حجر الأساس لنهاية الحرب الباردة وللتغيير الديمقراطي في أوروبا الشرقية من خلال سياسة التهدئة ونزع السلاح.

وتابع شتاينماير، أنه لشرف خاص جدا أن يصف كيسنجر بالصديق بالنسبة له.

وكتب الرئيس الألماني، موجها خطابه إلى زوجة كيسنجر، نانسي شارون كيسنجر، وعائلته: "إننا نفقد مقاتلًا عظيمًا من أجل الحرية والديمقراطية بفقدان زوجك".

يذكر أن الدبلوماسي الأمريكي المنحدر من أصول ألمانية توفي أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 100 عام في منزله في ولاية كونيتيكت.

ويعد كيسنجر الحائز على جائزة نوبل للسلام، واحدا من أعظم الدبلوماسيين بالقرن العشرين.