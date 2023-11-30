فرنسا تحث ألمانيا على الاستثمار بشكل هائل في الذكاء الاصطناعي أو التخلف عن الولايات المتحدة

حث وزير المالية الفرنسي برونو لومير، ألمانيا وغيرها من الاقتصادات الأوروبية على الاستثمار بشكل هائل في الذكاء الاصطناعي والصناعة الخضراء أو المجازفة بالتخلف عن الولايات المتحدة.

وقال لومير، إنه لا توجد دولة أو حتى منطقة اليورو مجتمعة قادرة على مطابقة مستوى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الذي تنفذه شركة مايكروسوفت وحدها.

وأضاف لومير، لإذاعة فرانس إنتر اليوم الخميس: "من الضروري أن تدرك كل الدول الأوروبية، وخصوصا دول منطقة اليورو، وسيما ألمانيا، وهي إحدى أكبر القوى الاقتصادية بالمنطقة، أن هناك حتمية مطلقة للاستثمار بشكل هائل في الذكاء الاصطناعي حتى لا يتم الاعتماد على التكنولوجيات الأمريكية".

ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، تتطلع فرنسا لسبل لتحظى بموطئ قدم في مجال الذكاء الاصطناعي فيما تتسابق الدول لتسخير التكنولوجيا الناشئة في النمو الاقتصادي والنفوذ.

ويستثمر عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون مثل مايكروسوفت وجوجل التابعة لألفابيت وأمازون دوت كوم، مليارات الدولارات لتطوير الذكاء الاصطناعي، وهو ما يقزم الجهود الأوروبية.

وتعد مايكروسوفت أكبر مستثمر في الشركة الناشئة "أوبن أيه أي" بنحو 13 مليار دولار.