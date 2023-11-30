مدرب سوبر سبورت: صن داونز جردنا من لاعبينا

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يرى جيفن هانت المدير الفني لصن داونز أنه من الطبيعي أن يخسر فريقه ضد منافسه وغريمه المحلي ماميلودي صن دوانز.

وحقق صن داونز الفوز على سوبر سبورت بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الجنوب أفريقي، ليحقق الفريق الأصفر انتصاره التاسع توالياً.

وقال هانت في تصريحات صحفية: "لقد فقدنا العديد من اللاعبين المميزين في السنوات الأخيرة، وبصراحة فقدناهم لصالح المنافس".

وأضاف: "لا يُمكن الحكم علينا، فقد خسرنا أمام أكثر من منافس، ولكن صن داونز تحديداً اشترى لاعبينا منا، ونحن لا نملك نفس ميزانياتهم".

وتابع: "ما نقدمه هو عمل رائع في مثل هذه الظروف".

وأضاف مدرب سوبر سبورت: "لسنا أبطال الدوري، فلا يمكن أن نلام على مثل هذه الهزيمة، حتى لو خسرنا بنتيجة 8-0".

وكان سوبر سبورت قد خسر من مودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية بهدف دون رد.