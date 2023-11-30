ضبط شخصين حاولا غسل 7 ملايين جنيه حصيلة نشاط غير المشروع في تسفير المواطنين للخارج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظتي "القاهرة والشرقية" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاحتيال على المواطنين وراغبي السفر للخارج، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، تأسيس الشركات، شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.