الزراعة والري تتفقان على زراعة 20 ألف فدان قصب السكر بالأقصر وقنا بنظام الشتلات والري الحديث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري اجتماعا اليوم، للتحديد على الطبيعة مساحات قصب السكر المزمع زراعتها بنظام الشتلات والري المطور والممارسات الزراعية الحديثة والإتفاق على النموذج الأمثل للتصميم وآلية التنفيذ.

وتناول الاجتماع، بحسب بيان اليوم، مناقشة المساحات المقترحة بمحافظتى (الأقصر – قنا) لزراعة قصب السكر بالنظم المرشدة للمياه، وجرى الاتفاق على زراعة 20 ألف فدان قصب السكر بالأقصر وقنا بنظام الشتلات والري الحديث.

واتفق الطرفان على أن تتولى وزارة الموارد المائية والرى الإشراف على زراعة 10 آلاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة الأقصر مع تطبيق نظام الرى بالتنقيط والزراعة بالشتلات، كما تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى زراعة 10 آلاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا مع تطبيق نظام الرى المطور، والممارسات الزراعية.

كما اتفق الجانبان على عمل حقول إرشادية تجريبية للرى المطور والممارسات الزراعية والزراعة بالشتلات في بعض محافظات زراعة قصب السكر بمعرفة وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة.

حضر الأجتماع من وزارة الزراعة علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس اللجنة والدكتور هاني درويش رئيس جهاز تحسين الأراضي والدكتور حسن شمس الدين مدير وحدة مشروعات تطوير الري الحقلي والدكتور جمعة بكير رئيس اللجنة الفنية بوحدة الري الحقلي.

كما حضر من الري المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس أحمد عبد الرسول رئيس الادارة المركزية لمشروعات تطوير الري والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري والدكتور عاطف نصار مستشار الوزير لتطوير الري ونظم الري الحديث.