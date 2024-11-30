ضبط متهمين بضرب فتاة إثر اصطدام دراجتها بسيارتهما في الإسكندرية



ألقى ضباط البحث الجنائي في الإسكندرية، القبض على شخصين "شاب، ووالده"، مقيمان في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه؛ لاتهامهما بالتعدي على فتاة بالسب والضرب، نتيجة اصطدامها بالدراجة النارية محل قيادتها بالسيارة التي كان يستقلها المضبوطين، وتوجيهها السباب والشتائم لهما.

وجاءت عملية الضبط عقب تداول منشور عبر شبكة الانترنت، يتضمن قيام قائد سيارة ملاكي، ومرافقه "أب ونجله"، بالتعدي على فتاة بالسب والضرب، جراء اصطدامها بهما بدراجتها النارية، وذلك أثناء سيرهما على طريق الكورنيش في الإسكندرية.

وبالتحري والفحص تبين أن قسم شرطة أول الرمل تلقى بلاغًا من إحدى الفتيات، مُقيمة في نطاق دائرة قسم شرطة اللبان، يفيد أنه وأثناء قيادتها دراجتها النارية، قام مستقل سيارة "ملاكي" بفتح باب السيارة فجأة، مما أدى لاصطدامها به، وسقوطها، ولدى معاتبتها له، قام هو وقائد السيارة بالتعدي عليها بالسب والضرب.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.