ملك النرويج يشارك بإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

أحيت كاتدرائية أوسلو، أمس الجمعة، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، بحضور ملك النرويج هارالد الخامس، وولي العهد، إلى جانب رئيس الوزراء يوناس جار ستوره، ووزير الخارجية اسبن بارث ايدي، وعدد كبير من السفراء وممثلي الأحزاب السياسية والبرلمانيين، وأبناء الجالية الفلسطينية، وأصدقائهم.

وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء النرويجي ستوري، أكد موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، مشددا على أهمية احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وقال: "النرويج تقف مع الشعب الفلسطيني في تطلعاته نحو الحرية والكرامة، وسنواصل دعمنا للحلول التي تعزز السلام المستدام بين الشعوب، ولإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهتها، ألقت سفيرة دولة فلسطين لدى مملكة النرويج ماري أنطوانيت سيدين، كلمة عبّرت فيها عن تقدير شعبنا العميق لهذا التضامن النبيل.

وقالت: "حضور الملك وقيادات الدولة النرويجية يعكس رسالة قوية مفادها بأن العدالة والسلام والكرامة هي قيم عالمية يجب أن تحظى بدعم الجميع، فهذا التضامن يشكل صوتا لإنهاء الاحتلال، ودعم حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة الدولة المستقلة".