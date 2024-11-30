تعزيزات للجيش السوري على طريق درعا دمشق الدولي

أفادت قناة "الجزيرة نت" اليوم السبت، بانتشار عناصر وآليات تابعة للجيش السوري، اليوم السبت، على طول الطريق الدولي إم5 بين درعا ودمشق، كما أقام الجيش حاجزين مشتركين (أمني وعسكري) عند بوابة دمشق الجنوبية عند منطقة نهر عيشة حيث تجري عمليات تفتيش وتدقيق أمني مشددة للمواطنين.

وأفاد مصدر أمني -رفض الكشف عن اسمه- للجزيرة نت، بأن الجيش يعزز نقاط وجود قواته جنوبي البلاد تحسّبا لأي تحركات قد تقوم بها فصائل المعارضة أو ما يعتبرها "الخلايا النائمة" في درعا خلال الأيام المقبلة لإسناد قوات المعارضة المسلحة على جبهة الشمال في حلب وريفها.

وخرجت عدة مظاهرات، أمس الجمعة، في محافظة درعا في جنوب سوريا تأييدا للعملية العسكرية التي تخوضها فصائل المعارضة في الشمال.