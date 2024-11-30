طالبت حركة حماس، اليوم السبت، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليا شمالي قطاع غزة تؤدي إلى تبخر الأجساد.

وقالت الحركة، في بيان، إنه يتعين تمكين لجنة التحقيق من دخول شمالي القطاع وكشف طبيعة الذخائر التي يستخدمها جيش الاحتلال وحقيقة ما يرتكبه من انتهاكات واسعة للقوانين الدولية بحق المدنيين العزل، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأشارت إلى أن العدوان المستمر على المنطقة منذ 53 يوما أدى لاستشهاد ما يقرب من 3 آلاف وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي تقرير سابق، تحدثت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن أنه في حروب إسرائيل ضد لبنان وقطاع غزة المتكررة منذ قرابة عقدين، ظهرت مؤشرات عديدة على استخدامها أنواعا من الأسلحة التي توصف بأنها "محرمة دوليا" لكونها تُحدث أضرارا بالغة بين المدنيين، والتي بات من غير المقبول دوليًا استخدامها في الحروب الحديثة، مهما كانت شدة الحرب وضراوتها.

وبشكل خاص، عادة ما يتم التركيز على القنابل الفسفورية كأداة تستخدمها القوات الإسرائيلية بكثافة في معاركها الأخيرة، وهي أسلحة حارقة تحتوي على الفسفور الأبيض كحمولة أساسية، جرى تصميمها لتوليد حرارة شديدة تبلغ قرابة 1000 درجة مئوية، إلى جانب قوتها التدميرية.