ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44 ألفا و382 شهيدا

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 19 شهيدا و72 مصابا خلال يوم.

وأضافت أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 44 ألفا و382 شهيدا و105 آلاف و142 مصابا منذ 7 أكتوبر من عام 2023، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

ويأتي ذلك فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أن أزمة الجوع تتفاقم في أنحاء قطاع غزة، مؤكدا أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بنسبة تزيد على 1000% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب الإسرائيلية على غزة.

بدوره، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن "العملية العسكرية الجارية في شمال غزة أدت إلى نزوح 130 ألف شخص على مدى الأسابيع السبعة الماضية"