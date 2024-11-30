عمرو أديب عن الاضطرابات في سوريا: منطقتنا موبوءة وعليها لعنة غريبة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المواطن السوري هو الذي سيدفع ثمن الاضطرابات التي تشهدها بلاده في الوقت الحالي.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، إن المنطقة العربية موبوءة وعليها لعنة غريبة، في إشارة إلى تزايد الصراعات التي تشهدها المنطقة.

وتابع: «لو مفيش عدو بيقتلنا فإحنا بنقتل بعض»، في إشارة إلى الحرب الأهلية التي تغرق فيها سوريا، والتي تندلع منذ 2011، ودخلت منحى جديدًا قبل أيام، مع تصعيد الجماعات المسلحة لهجماتها بعض المناطق وتحديدًا حلب وحماة.

وعبر عن استغرابه من الموقف الأمريكي بعدما أفادت تصريحات من واشنطن بأن الولايات المتحدة لا علاقة لها بما يحدث في سوريا.

واندهش أديب من هذا الموقف رغم وجود قوات أمريكية على الأرض، متسائلًا عما إذا كانت لم ترصد - سواء الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا - حشود الجماعات المسلحة وهي تستعد لشن هجماتها.

ولفت إلى أن العناصر المسلحة تتحرك بشكل منظم وتحصل على أموال وأسلحة، متسائلا عن كيفية وصول الدعم إليها.

وتابع: «نحمد ربنا إن الميوعة اللي ممكن تحصل إنها تسمح بوجود عقارب فيها ثمنها غلي على الأجيال اوعى تتساهل مع عقرب.. لو فيه محاضر عاوز يتكلم في حاجة، يشوف اللي حاصل في سوريا ويتكلم عن درس الدولة وأن تبسط قدرتك وسيادتك على أرضك».