تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، طقسًا خريفيًا مائل للحرارة نهارًا، ومائلًا للبرودة ليلًا، و انخفاضًا في درجات الحرارة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

وسجلت درجات الحرارة في عروس البحر المتوسط العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة، فيما يتراوح ارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط بين 2 و 2.5 متر، ويُوصف بأنه معتدل ومضطرب.

وتهب الرياح شمالية غربية، جنوبية غربية، تنشط أحيانًا بسرعة تقدر بنحو 32 كيلومترًا في الساعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أوضحت في بيانها الرسمي اليوم، من المتوقع أن يسود طقس خريفي مستقر، وانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتسود أجواء مائلة للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، والحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 23 درجة.