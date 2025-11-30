جروسي يسعى للفوز بمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

يعتزم رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تعزيز فعالية الأمم المتحدة في حال تم اختياره لتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة ابتداء من عام 2027.

وقال السياسي الأرجنتيني -64 عاما- في تصريحات لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية اليوم الأحد، إنه لا يريد الإشارة إلى أن انتخابه يعد نتيجة حتمية، "ولكني أعتقد أنني شخص قدير من جميع الاتجاهات ولدي تواصل حقيقي مع الجميع".

وأضاف جروسي، في تصريحات ناقدة للأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الدبلوماسي البرتغالي الذي ترأس الأمم المتحدة لفترتين منذ 2017: "فقدت الأمم المتحدة القدرة على اتخاذ المبادرة بصورة كاملة".

وأوضح جروسي أنه يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أن يتبنى "الدبلوماسية النشطة".

ويذكر أن جروسي أعلن ترشحه للمنصب في سبتمبر الماضي.

وقال جروسي إن مجلس الأمم المتحدة وصل إلى طريق مسدود تقريبا، حيث إن الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية- الدول الثلاثة دائمة العضوية الأكثر نفوذا في المجلس- غالبا ما تتبنى مواقف متضاربة.

وأوضح أنه بصفته رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبقى على تواصل مع معظم الدول المهمة. كما أوضح أنه يحظى بدعم الأرجنتين.