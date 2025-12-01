لجنة مشتركة تفحص الصالات والأندية الرياضية الخاصة في العريش بشمال سيناء

شنت لجنة مشتركة، اليوم الأحد، بقيادة اللواء وليد عبد الرؤوف حسنين، رئيس مجلس مدينة العريش، وإيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، وقائد شرطة مرافق العريش، حملة مرور مفاجئة على عدد من الصالات والأندية الرياضية الخاصة داخل نطاق مدينة العريش.

وأكد بيان مجلس مركز ومدينة العريش، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة العمل المشتركة التي تهدف إلى ضمان التزام جميع المنشآت الرياضية بالمعايير القانونية والصحية والفنية المطلوبة لمزاولة النشاط، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين المترددين عليها.

وتركزت إجراءات الحملة على مراجعة وفحص سلامة إجراءات الترخيص من خلال التأكد من سريان التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة واستيفاء كل المستندات الرسمية، والمعايير الفنية والأمنية التي تندرج في مطابقة الصالات للمواصفات الهندسية والاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني والإجراءات الأمنية، وتخصص الكوادر بالتأكد من وجود مدربين مؤهلين ومرخصين لمزاولة التدريب الرياضي.

وصرّح اللواء وليد عبد الرؤوف حسنين، رئيس مجلس المدينة، بأن الحملات ستستمر بشكل دوري لفرض الانضباط على القطاع الرياضي الخاص، وضمان تقديم خدمة آمنة وذات جودة عالية للجمهور.

من جهته شدد إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير مديرية الشباب والرياضة ونقابة المهن الرياضية، على أن الإجراءات القانونية اللازمة سيتم اتخاذها فورًا ضد أي منشأة يثبت عدم استيفائها لاشتراطات الترخيص أو تهديدها لسلامة مرتاديها من قبل مجلس المدينة.