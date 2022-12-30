بريطانيا تدرس فرض قيود على الزائرين القادمين من الصين بسبب كوفيد

وفرضت عدد من الدول فحص فيروس كورونا على زائريها من الصين استجابة لتزايد الإصابات هناك.

ولدى سؤاله عما إذا كانت الحكومة ستدرس فرض قيود، قال والاس: "الحكومة تدرس ذلك، إنه قيد المراجعة، تابعنا عن كثب ما قامت به الولايات المتحدة وأعتقد أن إيطاليا نظرت في الأمر أيضا".

وأضاف "نحن نراجع طوال الوقت التهديدات الصحية لبريطانيا، أينما كانت".

وتفرض العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وإيطاليا، الآن اختبارات على الزوار من الصين.

ويأتي ذلك في أعقاب زيادة عدد الحالات في الصين بعد قرار بكين إنهاء سياسة القضاء التام على كوفيد 19.

وقال وزير الصحة البريطاني، ويل كوينس، إنه يعلم أن الكثير من الناس سيشعرون بالقلق "بشأن الأخبار القادمة من الصين"، وإن الحكومة تأخذ الموقف "على محمل الجد بصورة تامة".

ومع ذلك ، "لا يوجد دليل في هذه المرحلة على وجود متحور جديد من الفيروس في الصين"، والذي قال إنه سيكون "التهديد الرئيسي".

وأضاف "في الوقت الحالي، المتحور الموجود في الصين سائد بالفعل هنا في بريطانيا".