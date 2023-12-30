صحة الشرقية: الكشف على 2413 مواطنًا بالمجان في قافلة طبية بالعاشر من رمضان

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية قافلة طبية علاجية مجانية في الحي الرابع عشر التابع للإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين تحت شعار: من أول يوم معاك.

وأوضح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن القافلة قدمت خدماتها من خلال عيادات طبية اشتملت على العديد من التخصصات ونجحت خلال يومين في توقيع الكشف الطبي المجاني على 2413 مواطنًا من أهالي الحي الرابع عشر التابع للإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وتحويل 9 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين، وتنفيذ جلسات تثقيفية للأهالي لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها.