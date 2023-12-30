وزير خارجية جيبوتي: منظمة إيجاد تمهد الطريق للحوار السوداني الأسبوع المقبل

قال وزير خارجية جيبوتي محمد علي يوسف، إن منظمة «إيجاد» ستمهد الطريق للحوار السوداني وستستضيف لقاء «بالغ الأهمية» الأسبوع المقبل.

والأسبوع الماضي، دعت المنظمة الإفريقية القائد العام للقوات المسلحة لسودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»؛ للاجتماع من أجل الاتفاق على وقف إطلاق النار، وبحث سبل تيسير وصول مواد الإغاثة.

وتستمر الحرب والاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، ما أسفر عن مقتل نحو 10 آلاف، ونزوح حوالي سبعة ملايين شخص داخليا، بحسب الأمم المتحدة.

وكتب الوزير الجيبوتي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت: «الأسبوع المقبل، تمهد إيجاد الطريق للحوار السوداني، وستستضيف اجتماعًا حاسمًا».

والأسبوع الماضي، قالت قمة الهيئة الحكومية للتنمية «إيجاد»، إنه تم تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى شهر يناير في موعد محدد سيعلن لاحقاً، وذلك لأسباب فنية.

وأفادت بأنها أخطرت «البرهان» باعتذار قائد قوات الدعم السريع عن حضور اجتماع جيبوتي.

من جانبه، كشف الباشا محمد طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، عن أن «إيجاد» أرجأت اللقاء بين البرهان وحميدتي، بسبب طلب الدعم السريع حضور كل رؤساء دول المنظمة.

ونقلت وكالة أنباء «العالم العربي»، عن «طبيق» قوله إن طلب قوات الدعم السريع بحضور كل رؤساء الدول الأعضاء في «إيجاد»، يستهدف وجود التزام واضح من قائد الجيش أمام المجتمع الدولي.