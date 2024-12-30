 كاموني يقود تشكيل زد لمواجهة بتروجت في الدوري

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لنادي زد، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة بتروجت، في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل زد، قبل مباراة اليوم، المركز السادس برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

ويدخل زد مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد عبد النبي، أحمد طارق، مصطفى العش ومحمد أشرف.

خط الوسط: حمدي علاء، أحمد الصغيري وأحمد عادل ميسي.

الهجوم: ماتا ماجاسا، عبد الرحمن البانوبي وديلسون كاموني.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمرو حسام، محمد إسماعيل، سامح إبراهيم، رأفت خليل، بيتر زيلو موتوموسي، عبد الرحمن عماد، شادي حسين، مصطفى سعد ميسي ومصطفى زيكو.