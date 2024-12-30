زعيم الاشتراكيين في ألمانيا ينتقد تدخل الملياردير الأمريكي ماسك في المعركة الانتخابية

انتقد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، لارس كلينجبايل، تدخل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في المعركة الانتخابية الألمانية.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "إيلون ماسك لا يفعل سوى ما يفعله فلاديمير بوتين... كلاهما يريد التأثير على انتخاباتنا ودعم أعداء الديمقراطية المتمثلين في حزب البديل من أجل ألمانيا على وجه التحديد. إنهما يريدان إضعاف ألمانيا وإغراقها في الفوضى"، مضيفا أن الديمقراطية في ألمانيا "مهددة بشكل كبير من الخارج".

وكان ماسك كتب على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس" الأسبوع الماضي أن "فقط حزب البديل من أجل ألمانيا يمكنه إنقاذ ألمانيا"، ثم جدد دعوته لانتخاب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في الانتخابات العامة المقررة في ألمانيا في فبراير/شباط المقبل في مقال لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة أمس الأحد، وتلقى انتقادات من قطاع الإعلام والسياسة في ألمانيا. وكتب ماسك: "حزب البديل من أجل ألمانيا هو آخر شرارة أمل لهذا البلد".

وقال كلينجبايل: "علينا أن نكون أكثر استباقية وأن نحد بشكل فعال من قوة منصات الإنترنت الكبيرة مثل منصة "إكس" التابعة لماسك... هنا يحاول ملياردير التكنولوجيا استخدام نفوذه للتأثير على مسار السياسة العالمية"، موضحا أن التصدي لهذا الأمر هو في المقام الأول مهمة المفوضية الأوروبية، وقال: "نحن بحاجة إلى أدوات قانونية ضد الأخبار المزيفة، وكذلك لكسر سطوة بعض الأفراد. علينا في أوروبا أن ننهض من سباتنا إذا أردنا تجنب تهديد كبير للديمقراطية".

ويعتبر ماسك مستشارا مقربا للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي كلفه بالعمل مع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي في لجنة تم إنشاؤها حديثا تحت اسم "إدارة الكفاءة الحكومية" لوضع مقترحات لخفض الإنفاق الحكومي بشكل جذري.