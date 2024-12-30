بلدية غزة: النازحون يعانون ظروفا مأساوية بسبب الأمطار والعواصف

نشرت مواقع إعلامية فلسطينية مقاطع مصورة توثق غرق عشرات الخيام في مخيمات النزوح في دير البلح وسط القطاع ومواصي خان يونس جنوبه جراء التساقط المستمر للأمطار.

وقالت بلدية غزة، في بيان صحفي أن النازحون يعانون من ظروف مأساوية للغاية بسبب المطر والعواصف، ولا توجد إمكانيات كافية لمساعدتهم.

وأضافت البلدية أن: "مدينة غزة تشهد منخفضا جويا شديدا يحمل أمطارا وعواصف تشكل خطرا على خيام النازحين، بينما تظل عمليات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي معقدة بسبب الأضرار الهائلة في شبكات الصرف الصحي.

وطالبت البلدية المنظمات الدولية بالتدخل لتخفيف معاناة أهل غزة وتقديم حد أدنى من الخدمات في الظروف الصعبة.

كانت عدة منظمات دولية وإقليمية قد حذرت من كارثة إنسانية كبيرة في قطاع غزة خلال فصل الشتاء مع عدم توفر الوقود والغذاء والخيام، وتكرار النزوح بسبب استمرار الحرب المتواصلة منذ 14 شهراً، حيث يواجه السكان خطراً كبيراً يهدد حياتهم، وخاصة المرضى والأطفال والنساء وكبار السن، حيث تم رصد 101 موقع نزوح جنوب وادي غزة مهددة بالفيضانات.

وتستمر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي راح ضحيتها أكثر من 45 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحي والمصابيين ونزوح أكثر من مليوني مواطن في مجمعات الإيواء والنزوح الغير مؤمنة.

وتستمر قوات جيش الاحتلال في استهداف القطاع الصحي بقطاع غزة، حيث كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على مستشفيات القطاع بعد إحراق مستشفى كمال عدوان في شمال غزة. والاستمرار في اعتقال المرضى والمصابيين.