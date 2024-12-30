تجدد المعارك بين القوات الموالية لتركيا والأكراد في شمال سوريا

تبادلت القوات الموالية لتركيا وفصائل كردية مسلحة مجدداً إطلاق النار في سوريا، حيث استهدفت قرية التروازية الواقعة جنوب بلدة سلوك في ريف الرقة- حسب وكالة الانباء الألمانية.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، إن القوات التركية والفصائل الموالية استخدمت المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى حدوث مواجهات عنيفة، حيث ردت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مصادر النيران بقصف مماثل، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد، إلى تسلل قوات خاصة تابعة لقسد، أمس، إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا في قرية الريحانية قرب بلدة تل تمر في ريف الحسكة، مما أسفر عن وقوع 5 قتلى و7 جرحى من الفصائل.

ويتقدم حالياً الجيش الوطني المدعوم من تركيا إلى المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، فيما تواجهة تركيا اتهامات بمحاولة استغلال فراغ السلطة في سوريا لسحق المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال البلاد- حسب صحيفة الشرق الأوسط.