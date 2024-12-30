ثلاثي هجومي في تشكيل بتروجت لمواجهة زد في الدوري

أعلن سيد عيد، المدير الفني لنادي بتروجت، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نادي زد، في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل زد، قبل مباراة اليوم، المركز السادس برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

ويدخل بتروجت مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد قناوي، توفيق محمد، أحمد بحبح وحامد حمدان.

خط الوسط: هادي رياض، مصطفى الجمل وأحمد رضا

الهجوم: رشاد المتولي، جابرييل تشوكودي وإسماعيل بامبا.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد خليفة، أحمد غنيم، عبد العزيز السيد، عبد الله محمود، محمد أوكاشا، كيلتشي شميزي، زياد فرج، محمد هشام وأحمد فاروق.