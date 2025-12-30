إصابتان إحداهما لطفل في استهداف الاحتلال وسط وجنوب غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب طفل وسيدة، ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال وقنبلة من طائرة مسيرة وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء لفلسطينية «وفا»، بإصابة طفل بجروح، جراء إلقاء طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال قنبلة عليه في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

كما أصيبت سيدة برصاص قوات الاحتلال في الظهر، شرق مدينة دير البلح.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تجدد قصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طيران الاحتلال شن غارة جوية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

بالتزامن مع ذلك، شن طيران الاحتلال غارة أخرى شرق مخيم المغازي، بالتزامن مع إطلاق آلياته نيران رشاشاته شرق دير البلح، وسط القطاع.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نيران مكثفة في المناطق الشرقية للمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة فإن جيش الاحتلال ارتكب 969 خرقًا للاتفاق، ما أدى لاستشهاد 418 مواطنًا وإصابة 1141 آخرين.