جامعة المنيا تطلق شعار اليوبيل الذهبي وتقر مكافأة 1000 جنيه للعاملين

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بمسيرة الجامعة التعليمية والبحثية والمجتمعية، واستعراض حصاد إنجازاتها خلال عام 2025، وخططها المستقبلية، وفي مقدمتها الاستعدادات الشاملة للاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة خلال عام 2026.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء المجلس ومنسوبي الجامعة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما وجّه التهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن جامعة المنيا ستظل نموذجًا وطنيًا راسخًا للوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، ومؤسسة تعليمية تعكس قيم المواطنة والتسامح.

وناقش المجلس الاستعدادات الخاصة بانتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة، حيث شدد على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر، مؤكدًا أهمية سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، وضرورة إعلان النتائج في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة خلال 48 ساعة من انتهاء كل امتحان، بما يحقق مصلحة الطلاب، ويعكس مستوى الانضباط والكفاءة داخل المنظومة التعليمية، ويعزز ثقة المجتمع الجامعي في الأداء المؤسسي.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره بما حققته جامعة المنيا من إنجازات غير مسبوقة، مشيدًا بحصولها على المركز الثاني كأفضل جامعة صديقة للبيئة على مستوى الجامعات المصرية، إلى جانب فوزها بأكبر مشروع بحثي تنموي في تاريخها ضمن المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، والذي يمثل نقلة نوعية في ربط البحث العلمي باحتياجات التنمية الشاملة، ودعم الاقتصاد الوطني، وخدمة المجتمع المحلي والإقليمي.

واستعرضت الدكتورة إيمان الشريف، عميد كلية التربية النوعية ومستشار رئيس الجامعة لشؤون الابتكار، شرحًا تفصيليًا لمشروع «الريادة الخضراء» والبروتوكول التنفيذي لتحالف الريادة الخضراء الذي تقوده جامعة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، موضحة أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية والتنمية المستدامة، ويُعد خطوة مهمة في تطبيق رؤية الدولة لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في مختلف أقاليم مصر، من خلال تحالفات إقليمية تجمع الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي والجهات الحكومية لتعزيز التنمية القائمة على المعرفة.

وأضافت أن المبادرة تهدف إلى بناء شراكات قوية تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل هذه التحالفات إلى محركات اقتصادية قادرة على إنتاج حلول تكنولوجية وتوفير فرص عمل، مشيرة إلى أن المشاركة الواسعة في المبادرة، التي ضمت 104 تحالفات، و808 أعضاء، و553 جهة من مختلف القطاعات، تعكس رغبة حقيقية في تحويل البحث العلمي إلى أدوات عملية تخدم أولويات التنمية.

كما استعرضت الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، وآليات التنفيذ، والمكونات الرئيسية للتحالف، وسبل التمويل والدعم، والمحاور التشغيلية، والمؤشرات المستهدفة من المشروع، موضحة كيف يسهم المشروع في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الجامعة كمركز للابتكار وريادة الأعمال في القطاع الزراعي.

وأكد رئيس الجامعة الأهمية الاستراتيجية لمشروع «الريادة الخضراء» في دعم الباحثين وتعزيز البنية التحتية البحثية، مشددًا على ضرورة المشاركة الفاعلة من جميع كليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب، للانخراط في هذا التحالف الوطني المهم، والاستفادة من الإمكانات البحثية والتقنية، وتحويل نتائج البحوث العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع والاقتصاد، بما يعكس الدور الريادي لجامعة المنيا في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال على المستويين الوطني والدولي.

وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الجامعة رسميًا شعار جامعة المنيا الجديد، على أن يتم إطلاقه اعتبارًا من الأول من يناير، إيذانًا ببدء الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة، ومرور خمسين عامًا على تأسيسها (1976–2026)، حيث أكد رئيس الجامعة أن الشعار الجديد يعكس هوية الجامعة وتاريخها العريق ورؤيتها المستقبلية الطموحة ودورها الحضاري والعلمي الممتد.

وأكد فرحات أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات القليلة الماضية يُعد غير مسبوق في تاريخ الجامعة، مشيرًا إلى أن حجم ونوعية هذه الإنجازات تعادل ما تم إنجازه منذ تأسيس الجامعة، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول والرؤية المؤسسية الواضحة لتطوير الجامعة على أسس علمية وتنموية متكاملة.

وأوضح أن عام 2025 كان عام وضع الأسس والانطلاق الحقيقي، بينما سيكون عام 2026 عام الحصاد وجني ثمار الجهود المبذولة، وترجمة الخطط والاستراتيجيات إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المجتمع الجامعي والمواطن على حد سواء، بما يعزز مكانة جامعة المنيا كإحدى الجامعات الرائدة إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى توسع الجامعة في البنية التعليمية من خلال افتتاح كليات وبرامج جديدة، وزيادة أعداد الطلاب بمعدل ستة أضعاف، وتطوير نحو 100 قاعة ذكية، وتحديث المعمل المركزي، والتوسع في نظام الساعات المعتمدة، واعتماد أربع كليات وسبعة برامج أكاديمية، والموافقة على إنشاء جامعة المنيا التكنولوجية الأهلية، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الطلابية والإسكان الفندقي.

وفي مجال البحث العلمي والتصنيفات الدولية والقطاع الصحي، حققت الجامعة إنجازات بارزة، من بينها إدراج عدد من علمائها ضمن أفضل 2% عالميًا، وحصول ثلاثة علماء على جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية، والتوسع في الشراكات والدرجات العلمية المزدوجة، والفوز بمراكز متقدمة في التميز البيئي، إلى جانب طفرة كبرى في المستشفيات الجامعية بافتتاح وتشغيل منشآت طبية متخصصة، وتنفيذ المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وتنمية الموارد الذاتية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين من جنسيات متعددة.

وناقش المجلس الاستعدادات المكثفة لاستضافة عدد من الفعاليات القومية والدولية الكبرى ضمن برنامج احتفالات اليوبيل الذهبي، ومنها: أسبوع شباب الجامعات في سبتمبر، وملتقى الحضارات في أبريل، وقمة الابتكار وريادة الأعمال في يونيو، ومؤتمر المستشفيات الجامعية والتأمين الصحي الشامل، ومؤتمر مشروع الريادة الخضراء في يناير، ومعرض منتجات جامعة المنيا.

كما تناول المجلس خطة الاحتفالات على مدار عام 2026 بجميع كليات الجامعة، والتي تشمل فعاليات علمية وثقافية وفنية ورياضية، وإنشاء وتطوير مراكز تميز بحثي، ومتاحف، ومنشآت تعليمية وطبية، ومشروعات تنموية، بما يجسد رؤية جامعة المنيا في الاحتفال بيوبيـلها الذهبي عبر إنجازات حقيقية ومستدامة.

وحرصًا على دعم منسوبي الجامعة، وتقديرًا لجهودهم المخلصة، أعلن رئيس الجامعة صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بقطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن النجاحات المتحققة هي ثمرة العمل الجماعي والتكامل بين جميع عناصر المنظومة الجامعية.

ومن جانبه، قدّم الدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، عرضًا تفصيليًا لرؤية الجامعة الجديدة في مجال الجودة والاعتماد، في ضوء تشكيل مجلس ضمان الجودة الجديد، وآليات المتابعة الفنية الدورية، واستعداد الجامعة لاستقبال زيارات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لعدد من الكليات والبرامج.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة عليا لإعادة توصيف الوظائف الإدارية ومهامها الوظيفية، في إطار تحديث الهيكل الإداري، وضمان وضوح المسؤوليات، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأكد رئيس الجامعة أن اللجنة ستعمل على تقييم الوضع الحالي للوظائف الإدارية، ووضع توصيف وظيفي دقيق لكل منصب، بما يسهم في دعم التطوير المؤسسي وتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية.