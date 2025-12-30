التراث الحضاري بالشرقية يحصر 149 مبنى بطراز معماري و112 موقعا أثريا في 2025

استعرضت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضاري بمحافظة الشرقية، مجهودات الإدارة خلال عام 2025، حيث أشارت إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ميدان الحصرى أمام السجل المدني في نطاق حي ثانٍ بمدينة الزقازيق، وتطوير الميدان الموجود أمام كوبري سوارس بنطاق حي ثانٍ الزقازيق.

أوضحت نرمين، أن إجمالي المباني المدرجة بسجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز حتى ديسمبر 2025 بلغ 149 مبنى، فيما بلغ العدد الكلي للمواقع الآثرية ذات الطابع الديني بالمحافظة 112 موقعا أثريا.

وأشارت مديرة إدارة التراث الحضاري، إلى أنه في إطار المحافظة على الهوية الوطنية وترسيخ قيم الإنتماء لنشأة جيل من الشباب الواعي بقيمة المواطنة و الحفاظ على هويتنا المصرية والعربية تم تنظيم ندوات ورحلات تثقيفية وتعليمية لعدد من طلاب المدارس على مستوى نطاق المحافظة، وذلك بالتعاون مع منطقة آثار تل بسطا ومدير متحف تل بسطا ومفتشى الآثار بالمحافظة.