وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية إضافة قوية للمنظومة الصحية وعددها ارتفع إلى 146

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة يعد إضافة استراتيجية نوعية لمنظومة المستشفيات الجامعية في مصر، ويجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو بناء نظام صحي حديث متكامل ومستدام؛ قادر على تلبية احتياجات المواطنين، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف خلال فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، صباح الثلاثاء، أن الافتتاح يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، لتطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز مكانة مصر كمقصد للسياحة الصحية، وبما يحقق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

وذكر أن افتتاح المستشفى يمثل خطوة نوعية تعزز دور المستشفيات الصحية، وتؤكد قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، قائلًا إن عدد المستشفيات الجامعية ارتفع إلى 146.

وأوضح أن المستشفيات الجامعية تسهم تقديم 75% من خدمات الرعاية الطبية الثالثية، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 32 مليون مواطن استفادوا من خدمات تلك المستشفيات، خلال عام 2025.

وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية أجرت هذا العام 390 ألف عملية جراحية ذات مهارة متقدمة، فضلًا عن أنها تضم 38 ألف سرير، بينها ما يقرب من 5 آلاف سرير رعاية مركزة بمختلف التخصصات، و1200 حضانة.

ولفت إلى أن المستشفيات الجامعية يعمل بها أكثر من 30 ألف عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، إضافة إلى أطقم التمريض والفنيين والإداريين، لتقديم خدمة صحية وتعليمية متكاملة، مؤكدًا أنها تمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية في مصر.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين.

ويُعد المستشفى التعليمي الجديد إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية، حيث تم تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية والأجهزة التشخيصية والعلاجية المتطورة.

ويضم المستشفى عددًا من الأقسام التخصصية، بما في ذلك غرف العمليات الحديثة، ووحدات العناية المركزة، والعيادات الخارجية المتكاملة، وأقسام الطوارئ المجهزة لاستقبال الحالات الحرجة.