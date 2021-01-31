 أمريكا تنتقد السلطات الروسية بسبب معاملتها القاسية للمحتجين - بوابة الشروق
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أمريكا تنتقد السلطات الروسية بسبب معاملتها القاسية للمحتجين

محتجين في روسيا - ارشيفية
محتجين في روسيا - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 5:31 م | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 5:31 م
انتقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، السلطات الروسية بسبب معاملتها القاسية للمحتجين المناهضين للحكومة.

وكتب بلينكين، الذي شغل منصبه الجديد قبل أقل من أسبوع تحت إدارة جو بايدن الجديدة، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن "الولايات المتحدة تدين الاستخدام المستمر للأساليب القاسية ضد المحتجين والصحفيين السلميين، من جانب السلطات الروسية، للأسبوع الثاني على التوالي".

وكتب بلينكين: "نجدد دعوتنا لروسيا للإفراج عن المعتقلين، ومن بينهم (زعيم المعارضة الروسية) أليكسي نافالني، من أجل ممارسة حقوقهم الإنسانية".

وخرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع الأسبوع الماضي لدعم نافالني والاحتجاج على حكومة الرئيس فلاديمير بوتين. وقد تم اعتقال حوالي 4000 شخص، بحسب جماعات حقوقية.

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