استعاد حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، ذكريات مشاركته في كأس العالم للأندية 2018، عندما كان لاعبًا في صفوف العين الإماراتي، مشددًا على استعداد الأهلي جيدًا لخوض منافسات نسخة الموسم الحالي من البطولة.

وقال الشحات في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للبطولة «كأس العالم للأندية شيء رائع بالنسبة لي، حيث لعبت في السابق مع العين ووصلت إلى النهائي، اللعب في المنافسة منذ المباراة الأولى وحتى المباراة النهائية كان شيئًا مميزًا حقًا وهو شيء لا يمكنني وصفه».

وأضاف لاعب الأهلي: «أفضل ذكرى بالنسبة لي كانت بلوغ النهائي واللعب ضد ريال مدريد، إنه شيء لا أستطيع نسيانه وأتمنى أن أفعل الشيء نفسه مع الأهلي هذا العام وآمل أن نتمكن من الفوز باللقب».

وعن مواجهات الأهلي في النسخة الحالية من البطولة، يقول الشحات: «كأبطال لأفريقيا، سنلعب ضد جميع أبطال القارات الأخرى، كأس العالم للأندية مكان يجمع فيه أبطال العالم، أبطال أمريكا، أبطال آسيا وأبطال إفريقيا».

وتابع: «يحلم الجميع باللعب في مثل هذه المنافسة حيث يجتمع جميع الأبطال، كل الفرق قوية وكل اللاعبين يرغبون في لعب هذه المسابقة، لكن بدورنا لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين الذين لديهم روح واحدة والحب قوي بينهم ويريدون تحقيق شيء ما».

وواصل: «تركيزنا كبير على المباراة الأولى ونأمل أن نفوز بها، بالطبع بايرن ميونيخ فريق قوي ولديه عدة نجوم، أحب أن أقابل مولر فأنا معجب به كثيرًا وأحب أسلوبه لعبه».

وتطرق الشحات للحديث عن مواجهة الأهلي والدحيل في الدور الثاني من البطولة، حيث قال: «الدحيل فريق قوي ولديه لاعبين جيدين، نحن نستعد جيدًا لهم لأننا نحترمهم وأنا متأكد من أنهم يحترموننا أيضًا».

وأتم: «سيلعبون على أرضهم وبين جماهيرهم وبلدهم، لقد استعددنا لهم بشكل جيد للغاية، ونعرف جميع اللاعبين ونقاط قوتهم وضعفهم، الجهاز الفني واللاعبون يعرفون ما يمكن توقعه، آمل أن نتمكن من هزيمتهم والمضي قدمًا».

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية قطر 2020، عن مواجهة عربية بين الأهلي والدحيل في الدور الثاني يوم 4 فبراير المقبل، على أن يلتقي الفائز مع بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي يوم 8 من الشهر ذاته.