توتنهام يواجه برايتون بهدف التعويض.. وليستر للاقتراب من الصدارة أمام ليدز..

تستكمل اليوم، الأحد، منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بأربع مواجهات قوية يفتتحها تشيلسي بمواجهة بيرنلي في الثانية عصرًا، فيما يلتقي ليستر سيتي مع ليدز يونايتد في الرابعة مساءً، ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على وست هام في السادسة والنصف مساءً، فيما يلتقي برايتون مع توتنهام في التاسعة والربع مساءً.

ففي أولى مباريات اليوم، تتجه الأنظار إلى ملعب «ستامفورد بريدج»؛ حيث يخوض المدرب الألماني توماس توخيل مباراته الثانية مع فريقه الجديد تشيلسي في مواجهة بيرنلي.

ورغم الاكتفاء بالتعادل السلبي الأربعاء ضد وولفرهامبتون، قدم تشيلسي أداء مميزاً في الاختبار الأول بقيادة خليفة فرانك لامبارد، وأقر المدرب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي الذي أبقى نجمي الفريق مايسون ماونت والأميركي كريستيان بوليسيتش على مقاعد البدلاء حتى أواخر مباراة الأربعاء، بأنه لم يحظَ بالوقت الكافي لكي يقَيِّم فريقه الجديد بالشكل المناسب، وأنه تسلم الإشراف عليه قبل يوم فقط من اللقاء.

وفي مباراة أخرى اليوم، يسعى ليفربول لمواصلة صحوته، بعد الفوز في الجولة الأخيرة على توتنهام بنتيجة 3-1، في مباراة قوية، وذلك عندما يحل ضيفًا على وست هام اليوم.

ورغم فوزه على توتنهام في الجولة الماضية، إلا أن فريق الألماني يورجن كلوب، لم يظهر بنفس مستوى الموسم الماضي، ما يجعله يقبع في المركز الرابع بفارق 7 نقاط، عن مانشستر سيتي المتصدر، علمًا بأن فريق جوارديولا يتبقى له لقاء مؤجل.

وفي ختام مباريات اليوم، وبعد الهزيمة القاسية على أرضه ضد ليفربول في لقاء أصيب خلاله هدافه هاري كين، يحل توتنهام ضيفاً على برايتون باحثاً عن التعويض، ومحاولة البقاء قريباً من الصدارة التي يتخلف عنها حالياً بفارق 11 نقطة.