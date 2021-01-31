روبرت كوخ: ألمانيا تسجل 11 ألفا و192 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم الأحد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 11 ألفا و192 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون يوم واحد.

يذكر أن عدد الإصابات الجديدة خلال يوم واحد كان يبلغ قبل أسبوع واحد فقط 12 ألفا و257 حالة إصابة.

يشار إلى أنه غالبا ما تقل عدد الإصابات المسجلة في أيام الأحد، نظرا لعدة أسباب، من بينها تراجع عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها في العطلة الأسبوعية.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا منذ بدء تفشيه في ربيع العام الماضي وصل إلى مليونين و216 ألفا و363 حالة إصابة.

وأوضح المعهد اليوم أن عدد حالات الوفاة التي تم تسجيلها خلال يوم واحد بلغ 399 حالة، وارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس في ألمانيا بذلك حاليا إلى 56 ألفا و945 حالة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 349 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بكورونا يوم الأحد الماضي.

وكان تم تسجيل أعلى مستوى لحالات الوفاة الجديدة خلال يوم واحد في 14 يناير الجاري بإجمالي 1244 حالة، وتم تسجيل أعلى مستوى لحالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد في 18 ديسمبر الماضي بإجمالي 33 ألفا و777 حالة، ولكن العدد كان يشمل أيضا 3500 حالة تسجيل متأخر.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد أمس السبت أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ أمس 0.92، ولم يتغير بذلك عما كان عليه أول أمس الجمعة، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 92 شخصا آخرين.