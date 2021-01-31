«التصديرى للصناعات الغذائية» يستهدف عددا من البعثات والمعارض لفتح أسواق جديدة

يخطط المجلس التصديرى للصناعات الغذائية لتنظيم والاشتراك فى عدد من المعارض والبعثات التجارية بهدف إبرام المزيد من العقود التصديرية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال هانى برزى رئيس المجلس إن الشركات تعول كثيرا على المعارض والبعثات من اجل زيادة حجم صادراتها ومبيعاتها التى تأثرت كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات فيروس كورنا وما ترتب عليها من اجراءات احترازية قامت بها الدول وصلت لاغلاق الحدود وهو ما أدى إلى توقف وإلغاء العديد من العقود التصديرية.

وتابع برزى ان العام الجارى سيشهد المزيد من البعثات الجديدة والمعارض المهمة لمساعدة الشركات على فتح المزيد من الاسواق الجديدة خاصة فى القارة الأفريقية.

واوضح برزى ان استراتيجية المجلس خلال الفترة المقبلة تعطى اهمية كبيرة للتركيز على السوق الافريقية وخاصة الدول التى لم يتم التركيز عليها خلال الفترة السابقة.

وتتصدر الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1.722 مليار دولار لتستحوذ على 54% من إجمالى الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020 رغم تراجعها بنسبة 2%.

ويأتى الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الثانية بقيمة 448 مليون دولار محققا نسبة نمو 6% وتمثل 14% من إجمالى الصادرات.

فى حين بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية إلى الدول الأفريقية غير العربية نحو 368 مليون دولار وتمثل 12% من إجمالى الصادرات، وللولايات المتحدة الأمريكية نحو 186 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالى الصادرات، ولباقى المجموعات الدولية نحو 489 مليون دولار والتى تمثل 15% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

ولفت برزى إلى هناك توقعات بنجاح الكثير من الشركات المشاركة فى معرض جلفود الشهر المقبل فى دبى بتوقيع العديد من الصفقات الجديدة، لاسيما انه يعد واحدًا من أكبر المعارض التجارية السنوية فى قطاع الأغذية والمشروبات.