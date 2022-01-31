كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن أمالها في تقديم دور الملكة حتشبسوت في دور سينمائي أو درامي، أو الأميرة ذات الهمة، وهي قصة حقيقية حدث بالفعل وتتمنى تجسيدها في الواقع.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أنها قررت تبني طفل خادمتها، قائلة: «كنت متبنياه ولكن فى يوم صحيت لقيتها خدته ومشيت لأنها خافت من حبه ليا، ودلوقت بعتبر بنات أخواتي هن بناتي وكمان أحنا صحاب».

وأضافت، أنها جربت فكرة تبني الأطفال من إحدى دور الرعاية، متابعة: « اتبنيت ولد صغير وكان مبيسمعش ولا يشوف، وحاولت اتبناه لكنهم رفضوا عشان أنا مش متجوزة».

وعن سبب تعلقها بهذا الطفل، قالت حورية فرغلي: «حبيته عشان أول ما دخلت الملجأ جرى عليا رغم أنه مش بيسمع وحضنى لكن للأسف رغم أنى كفلته فقط لأن ماينفعش أصطحبة للمنزل بسبب عدم زواجى وقتها لكنه مات بعد فترة».

واستكملت، أنها بعد تجسيدها دور ساحرة الجنوب أصابتها لعنة، متابعة: «أصبت بلعنة بعد ساحرة الجنوب ولقيت ناس عاملين ليا سحر ومعرفهومش، وبقيت مؤمنة بالسحر والأعمال، أكتر عن أي وقت فات».