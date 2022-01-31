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أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بنسبة 4ر1% سنويا إلى 656ر14 تريليون ين.

جاء ذلك أقل قليلا من توقعات المحللين التي كانت 7ر2% بعد نموه بمعدل 9ر1% خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعلى أساس شهري تراجعت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 1%، بعد ارتفاع بنسبة 3ر1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه زادت مبيعات التجزئة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 4ر1% سنويا وبنسبة 2% مقارنة بالربع الثالث من العام. كما زادت مبيعات التجزئة خلال العام الماضي ككل بنسبة 9ر1%.