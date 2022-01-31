جونسون يقدم اعتذاره للبرلمان البريطاني

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أسفه للبرلمان بعد صدور تقرير حول حفلات دوانينغ ستريت التي نظمها خلال فترة الإغلاق لاحتواء كوفيد-19.

وقال: "أفهم ذلك وسوف أصلح الأمور"، متعهّدا تغيير طريقة إدارته للعمل في داونينج ستريت، و"إصلاح الأمور"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت كبيرة موظفي الحكومة البريطانية سو جراي في وقت سابق اليوم، أن تقريرا داخليا حول الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة، خلص إلى وقوع "أخطاء في القيادة والتقدير" في داونينج ستريت.

وتجري الشرطة تحقيقا في 12 حدثا مع احتمال فرض غرامات على مشاركين فيها بينهم جونسون لانتهاكهم الأنظمة التي كانت مفروضة لاحتواء كوفيد-19 في السنتين الماضيتين.

وواجه رئيس الوزراء مطالب بالاستقالة على خلفية "فضيحة الحفلات"، ومن المقرر أن يدلي بكلمة في البرلمان يرد فيها على ما توصل إليه التقرير.



