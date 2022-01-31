إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بأرمنت في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالأقصر، حملة لرصد وإزالة المخالفات في المهد أسفرت الحملة عن إزالة عدد 6 مخالفات تعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح العميد عبد الله عاشور، رئيس المركز، أن المخالفة الأولى عبارة عن تعدي بعمل أعمدة خرسانية على مساحة ١٧٥ متر مربع أمام مستشفى حورس وتمت الإزالة في المهد بإزالة جميع الأعمدة على كامل المسطح وتم قطع حديد التسليح المستخدم لضمان عدم إقامة المخالفة مرة أخرى وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء.

وأضاف أن المخالفة الثانية كانت عبارة تعدي على أرض زراعية بالحفر استعدادًا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر مربع أمام مستشفى حورس وتمت الإزالة في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح، بينما كانت المخلفة الثالثة عبارة عن تعدي على أرض زراعية بالحفر استعدادًا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 350 متر مربع بناحية حوض الشروة إصلاح الوابورات، وتمت الإزالة في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح، والمخالفة الرابعة تعدي على أرض زراعية بالحفر استعدادًا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر مربع حوض ال ٨٠ بقرية الرياينة وتمت الإزالة في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح.

وتابع: " أن المخالفة الخامسة والسادسة كانت عبارة عن تعدي على أرض زراعية بالحفر استعدادًا لعمل قواعد خرسانية على إجمالي مساحة 400 متر مربع بناحية حوض 125 إصلاح الوابورات وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.