وزير الداخلية اللبناني يعلن ضبط 17 شبكة تجسُّس إسرائيلية

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، ضبط 17 شبكة تجسُّس إسرائيلية قال إنّ لها "أدوارًا إقليمية ومحلية".



ورأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022، وسيستكمل البحث في جلستين متتاليتين تعقدان يوم الأربعاء المقبل، وفق شبكة "روسيا اليوم".



وأدلى وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي بالمقررات بعد انتهاء الجلسة، وكشف أن وزير الداخلية أطلع المجلس على ضبط 17 شبكة تجسس لمصلحة إسرائيل وتبيّن أن دور هذه الشبكات محليّ وإقليمي.