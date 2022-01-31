رئيس وزراء كندا يعلن إصابته بكورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد .‏



وكتب ترودو عبر حسابه على موقع "تويتر": "هذا الصباح، ثبتت إصابتي بـ(كوفيد-19)، أشعر أنني بخير، وسأواصل العمل عن بُعد هذا الأسبوع بينما ألتزم بإرشادات الصحة العامة".



وناشد ترودو "الجميع بالتطعيم باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، والحصول على جرعة معززة منه للوقاية من الفيروس التاجي"، حسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.



وكان جاستن ترودو صرح يوم الخميس الماضي أنه سيخضع للعزل لمدة 5 أيام بعد اكتشافه في الليلة السابقة أنه كان على اتصال بأحد أطفاله الذي ثبت بعدها إصابته بالفيروس.



يذكر ان ترودو عُزل سابقا في المنزل خلال الأشهر الأولى من وباء فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن ثبتت إصابة زوجته بـ(كوفيد-19).



وجاء إعلان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن إصابته بفيروس "كورونا" بعد عطلة نهاية الأسبوع من الاحتجاجات في العاصمة الكندية أوتاوا، والتي أقيمت ضد فرض التطعيم الإلزامي وارتداء الكمامات الطبية وعمليات الإغلاق.