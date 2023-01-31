إحراق علم السويد في إندونيسيا احتجاجا على حرق نسخة من القرآن

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احتشد متظاهرون أمام مبنى السفارة السويدية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، يوم الاثنين، احتجاجا على حرق نسخة من المصحف.

وكان راسموس بالودان، السياسي الدانماركي المنتمي إلى اليمين المتطرف، قد أحرق نسخة من المصحف أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتسبب حادث إحراق المصحف، ومظاهرات أخرى قام بها متطرفون، في أزمة دبلوماسية بين السويد وتركيا.