المجر: مشروع قانون لتخلي الوزراء عن مناصب الإشراف على الجامعات وإنهاء الخلاف مع الاتحاد الأوروبي

أفاد تقرير لمحطة "آيه تي في" التلفزيونية في المجر بأن عددا من الوزراء سيتخلون عن مناصبهم في الإشراف على الجامعات العامة، في إطار استجابة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لمطالب الاتحاد الأوروبي لتخفيف القبضة السياسية على العملية التعليمية.

وبحسب ما نقلته المحطة، اليوم الثلاثاء، عن وزير التنمية المجري تيبور نافراكسيكس، المسؤول عن استخدام الأموال الممنوحة من الاتحاد الأوروبي لبودابست، فإن أوربان "يدعم تماما" الموافقة على مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، من شأنه أن يؤدي إلى تخلي الوزراء عن المناصب القيادية في الصناديق العامة بالجامعات.

وأشار الوزير نافراكسيكس، وهو نفسه عضو بإدارة أحد هذه الصناديق، أن مجلس الوزراء المجري سيناقش مشروع قانون في هذا الشأن هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الاتحاد الأوروبي استبعد الجامعات المجرية من المنح التي يقدمها برنامج إيراسموس الرائد، ومن برامج التمويل الأكاديمية، بسبب تسييس المجال الأكاديمي، حيث تسيطر الصناديق على عمليات الإنفاق في الجامعات، وربما يبقى أعضاؤها في مناصبهم مدى الحياة.